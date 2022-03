O ex-senador Ataídes Oliveira esteve nesta quarta-feira, 30, no Palácio Araguaia para reunião com o governador Wanderlei Barbosa. Eles conversaram sobre o cenário político das eleições deste ano.

da redação

O encontro foi marcado por uma boa conversa. “Nosso maior compromisso é com o tocantinense, com a melhoria de vida da nossa gente que já sofreu demais com tanta instabilidade política e maus gestores. Por isso, estamos abertos às conversas com gestores que se mostram diferentes e que compartilham do mesmo compromisso que tenho com as pessoas e da mesma vontade de fazer o melhor para este Estado. Precisamos colocar comida na mesa dos mais pobres e gerar empregos”, afirmou o ex-Senador. “O ex-senador Ataídes é um político muito respeitado, tem idoneidade, trabalhou com transparência e teve excelentes resultados no seu mandato no Senado. Tivemos uma boa conversa”, disse o governador.

Na oportunidade, Ataídes, que estava acompanhado do pré-candidato a deputado estadual, Artur Ribeiro, entregou ao governador um exemplar de seu último livro lançado “Vereador Capacitado, Mandato Atuante”, que busca orientar e qualificar vereadores com mandato.

O livro já foi distribuído para todos os vereadores do Estado de forma gratuita. A ideia principal é fazer com que a atuação do legislador municipal ganhe qualidade e que a população seja a maior beneficiada com isso.