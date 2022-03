O ex-senador Ataídes Oliveira reassumiu nesta sexta-feira, 18, a presidência do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) no Tocantins.

por Régis Caio

“Fui convidado pela Presidência Nacional do PROS, a reassumir o Diretório do Partido no Tocantins. Após receber convite de filiação de diversos partidos, decidi pelo retorno ao PROS. Vamos agora trabalhar para que nosso Tocantins saia das mãos desses políticos que só buscam enriquecimento e poder. Vamos juntos nessa! Nosso compromisso é com o Tocantins”, disse Ataídes.

.