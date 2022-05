Por Redação

A pré-candidatura de Ataídes Oliveira ao Senado ganha força a cada dia. O presidente estadual do PROS visitou, nesta terça-feira, 10, a cidade de Araguaína e recebeu o apoio de líderes políticos importantes. Os vereadores araguainenses Robert Delmondes, Thiago Costa, Edimar Leandro e Geraldo Silva declararam apoio à pré-candidatura de Ataídes ao Senado, reforçando o trabalho e o compromisso que ele tem com os tocantinenses.

“Estamos juntos com Ataídes por conhecer sua história. Ataídes enquanto esteve no Congresso Nacional contribuiu muito com a cidade de Araguaína e o estado do Tocantins. Por isso é um homem honrado que merece a oportunidade de poder continuar seu trabalho pelo povo do Tocantins”, reforçou o vereador Geraldo Silva.

“É um grande prazer poder declarar o meu apoio a esse homem de fibra, que tanto já fez pelo nosso Tocantins, como empresário e como político”, reforçou o vereador Thiago Costa.

“Tivemos a oportunidade de conhecer os planos de Ataídes para o futuro do nosso povo do Tocantins, sobretudo nossos jovens. Temos que incentivar nossos jovens a empreender e o projeto de Ataídes casou com o que defendemos, que é uma juventude forte, próspera e empreendedora, por isso estamos apoiando a pré-candidatura de Ataídes ao Senado”, afirmou Robert Delmondes.

“O Tocantins perde por não ter um representante como o Ataídes no Senado Federal. Por isso reforço meu apoio e digo que estaremos juntos neste projeto”, reforçou Edimar Leandro.

O pré-candidato ao Senado, Ataídes Oliveira, agradeceu o apoio dos vereadores e reforçou o compromisso que tem com a construção de um Estado melhor para todos. “É uma grande satisfação contar com o apoio desses líderes importantes de Araguaína. Isso só aumenta ainda mais minha vontade de fazer mais pelo nosso Tocantins e melhorar a vida da nossa gente. Esse é meu compromisso com o povo tocantinense”, destacou Ataídes.