por Redação

“Recebemos de braços abertos todos aqueles que queiram se juntar ao nosso projeto de um Tocantins mais justo, sem corrupção e que vise melhorar a vida do povo, principalmente dos mais pobres. Os 16 suplentes de parlamentares da Capital que se reúnem aqui integrarão um grande grupo de apoiadores que temos entre vereadores, ex-vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, além de lideranças municipais e políticas. Sejam todos bem-vindos”, destacou o pré-candidato ao Senado.

Em sua pré-campanha, Ataídes já possui apoio declarado de mais de 800 vereadores. Em ascensão nas pesquisas e com baixa rejeição entre os eleitores, o ex-senador apresenta à sociedade tocantinense um projeto político inovador, que será comandado por quem teve um mandato atuante no Congresso Nacional e tem a experiência empresarial de já ter gerado mais de 70 mil postos de empregos com o seu Grupo empresarial no Estado.

Novos apoiadores

Confirmaram apoio os seguintes suplentes: Agnaldo Ribeiro “Gordim”, Antenor do HGP, Antonio Casebre, Antônio Édis, Dr Flávio, Erivelton Santos, Flávio Dias, Irineu Santos, Jurandir Oliveira, Leandro Bicudo, Lico de Buritirana, Pastor João Luiz, Petion Corado, Sargento João Vitor, Sid-ney Menezes e Wesley Ceará.

O suplente Erivelton Santos, registrou seu apoio a Ataídes porque ele foi o único senador do Tocantins que deixou registrado sua marca pelo direito à moradia popular. “Só em Palmas foram 2 mil unidades: Jardim Araras 1 e 2 e Jardim Vitória 1 e 2, e tem reafirmado seu compromisso de continuar atuando nesta pauta que eu historicamente defendo há anos”, afirmou.

Flávio Dias, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares Restaurantes e Similares do Estado do Tocantins (Singarehst) afirmou que apoia Ataídes porque ele é ficha limpa e não entrou na política para ficar rico. “Vim aqui hoje convidar os 10 mil trabalhadores que nossa entidade representa, para apoiar a pré-campanha de Ataídes de Oliveira para o Senado Federal em 2022. Apoio Ataídes porque quando ele passou pelo Congresso Nacional, travou uma luta ferrenha contra a corrupção e acabou de inaugurar um shopping em Gurupi, que emprega mais de 800 pessoas”, destacou.