Ataídes Oliveira foi recebido pelos apoiadores logo que chegou ao município. O pré-candidato agradeceu a calorosa recepção e afirmou que tem sentido na população um forte desejo de mudança.

“Estou feliz com o grande apoio que recebi aqui dos nossos apoiadores de Guaraí e dos municípios circunvizinhos. Isso nos dá força para continuar nesta jornada em busca de fechar entendimento para o lançamento de um projeto que beneficie de fato a nossa população e o nosso Estado”, assegurou.

Ataídes Oliveira também parabenizou o Sindicato Rural de Guaraí (SRG) pela realização do evento e destacou que a EXPOGUARAÍ é uma grande vitrine de negócios que movimenta a economia do município e região.

“Acredito que essas exposições agropecuárias possuem o DNA do nosso Estado e precisam cada vez mais de incentivo. Estou feliz de retornar a Guaraí e de ter essa oportunidade de encontrar com amigos em um ambiente tão agradável como este”, concluiu.

A programação da 31ª EXPOGUARAÍ teve início na última sexta-feira, 3, mas a abertura oficial ocorreu somente nesta quarta-feira, 8. O evento seguirá até o próximo domingo, 12, com shows musicais, competição de rodeios e leilões.

Apoiador destaca benefícios que Ataídes trouxe para Guaraí

O vereador Marcelão de Guaraí, que foi um dos mobilizadores do encontro desta quarta-feira, destacou que Ataídes Oliveira quando foi senador (2013/2019) trouxe muitos benefícios para o município, e por isso a população é grata pelo seu trabalho. “No Setor Alto Alegre, o senador deixou uma marca da sua gestão com a construção da Praça Cosmo e Mariano. Ataídes deixou também muitos recursos em Guaraí, calçamento de ruas, kits para o Conselho Tutelar e vários investimentos na área da saúde. Por isso, queremos agradecê-lo e dizer que o senhor pode contar com o nosso grande apoio”, finalizou.