Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Durante a cavalgada, Ataídes Oliveira também reencontrou e conversou com lideranças políticas como o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (SD), e o deputado estadual Elenil da Penha, eleito recentemente como vice-presidente do MDB no Tocantins.

“Araguaína é um município rico, tem grande vocação para a agropecuária, e esse evento é a concretização de tudo isso. Quero parabenizar aos organizadores pela linda festa. Aqui vemos um dos grandes motores da economia do nosso Tocantins. Estou feliz também de poder rever amigos como o prefeito Wagner Rodrigues e o deputado Elenil da Penha, e de estar participando da comitiva do governador Wanderlei Barbosa, a quem tenho grande respeito como pessoa e como gestor do Estado”, afirmou Ataídes Oliveira.

A Cavalgada contou com 35 comitivas e faz parte da programação da 54ª Exposição Agropecuária de Araguaína. O evento começou na última quinta-feira, 2, e seguirá até o próximo dia 12 de junho, com várias atrações.