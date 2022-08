Por Redação

Neste dia 15 de agosto, não foi diferente, e ele esteve no local, ao lado de sua companheira Natália Póvoa, em mais uma demonstração de fé, de valorização e de respeito pela cultura regional.

No portal de entrada do evento, Ataídes relembrou que já destinou recursos próprios para benfeitorias no espaço onde ocorrem as festividades. “Em 2015, Deus me abençoou e eu fiz, com recursos próprios esse portal aqui de entrada do Nosso Senhor do Bonfim. Também tivemos o privilégio de construir o altar, que hoje foi celebrada a grande missa campal. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado essa condição financeira para fazer essas obras em prol da fé que a gente carrega e também de ter ajudado a melhorar a vida dos nossos romeiros e romeiras”, destacou.

Além das obras citadas, Ataídes também construiu, com recursos próprios, as dependências completas para os religiosos, com quartos com aparelhos de ar-condicionado, banheiros, confessionários e sala de espera. À época, ele foi homenageado pelo o reitor do Santuário do Senhor do Bonfim, Padre Leomar Sousa, como único político tocantinense que apoiou a realização do evento religioso.

Em seu mandato como senador, Ataídes já garantiu que o incentivo e a valorização da cultura regional serão tratados como prioridade. O candidato acredita que as festividades, além de promoverem a fé, movimentam o turismo, o comércio e fazem girar a economia, gerando emprego e renda para a população.