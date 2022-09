Por Redação

“Quem me conhece, sabe o quanto tenho fé e sou temente a Deus. Participar da Marcha para Jesus hoje, foi uma experiência muito gratificante e de grande espiritualidade. O evento é muito bem organizado, pacífico, e reuniu as famílias gurupienses e de toda a região sul, professando mensagens bíblicas e louvor. Costumo sempre dizer que a minha vida é um milagre. Fui um menino pobre, saí de casa muito cedo, passei por muitas dificuldades, mas nunca perdi a esperança de que conseguiria vencer. Hoje, sou um empresário bem-sucedido e tenho a honra de receber essa grande manifestação de fé no estacionamento do Shopping Araguaia, empreendimento que construí aqui na cidade e mudou para melhor a vida de muita gente”, afirmou.

Ataídes também destacou que no Senado vai destinar emendas e apoiar a realização de eventos que promovam o turismo religioso e o bem-estar das pessoas. “Eventos como o Marcha para Jesus levam milhares de pessoas às ruas, movimentam a economia, fazem com que pessoas venham de fora para participar e ocupem os hotéis da cidade, restaurantes, lanchonetes e outros segmentos do comércio local. Por isso, terá meu apoio quando estiver no Senado Federal”, assegurou.

A programação da Marcha para Jesus teve início às 15 horas, em frente ao Prédio da Prefeitura, na Rua 1, e seguiu pela Avenida Goiás, com animação de trios elétricos, louvores e orações. O trajeto foi finalizado no estacionamento do Shopping Araguaia, onde ocorreram mais shows com cantores gospels.

Fonte: Assessoria de comunicação