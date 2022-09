Por Redação

O candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros), acompanhado de apoiadores, percorreu nesta terça-feira, 13, às ruas de Tocantinópolis, saindo do período da manhã da Praça da Rodoviária, e no período da tarde, das Mangueiras Bairro Alto Bonito, levando suas propostas e ouvindo demandas da população. Ataídes visitou cerca de 400 comércios da região.

Ataídes está com uma meta de cumprimentar e apresentar suas propostas para pelo menos 90 mil pessoas nos municípios tocantinenses até a eleição.

“Quero fazer um mandato popular, por isso estou percorrendo as cidades e ouvindo as pessoas, vendo de perto suas demandas. O Senado Federal é um lugar que temos proximidade com o presidente da República para trazer programas ao Estado, e também contamos com recursos de emendas e poder de propor Projetos de Leis que melhorem a vida das pessoas”, afirmou o candidato.