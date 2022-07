Por Redação

O pré-candidato ao Senado pelo Tocantins Ataídes Oliveira (PROS), considera que ele foi um dos parlamentares tocantinense que mais conseguiu trazer recursos para os municípios tocantinenses. “Cerca de meio bilhão foram investidos em pavimentação asfáltica, estruturação dos conselhos tutelares e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), aquisição de equipamentos agrícolas, esportivos, além de construção de praças, moradias populares e muitos outros benefícios”, declarou o ex-senador.

“Hoje, conseguimos reunir mais de 800 vereadores em torno da nossa pré-candidatura, além de contar com prefeitos, ex-prefeitos e suplentes de vereadores que estão do nosso lado, porque sabem que quando estive no Senado Federal fui um parlamentar que eles podiam contar. Fui incansável na busca de recursos e sempre tive as portas do meu gabinete abertas para receber a todos com as demandas da nossa população”, afirmou Ataídes.

Beneficiados

Uma das beneficiárias dos recursos trazidos por Ataídes ao Tocantins foi a dona Maria Angélica Araújo Afrim, que foi contemplada com uma das cinco mil moradias que o então senador trouxe para o Estado. Ela mora no Residencial das Araras I, em Palmas.

“Hoje, vivo nessa casa com três netos, mas antes eu estava morando de favor. Graças a Deus, eu consegui isso aqui, e por isso sou muito grata ao Ataídes Oliveira, porque foi através de uma emenda dele que eu conquistei esse pedacinho onde eu moro. Foi Ataídes Oliveira que fez isso tudo aqui pelo povo, porque ele veio do sofrimento igual a gente e é um grandioso homem hoje”, afirmou.

Algemira Pinto, moradora da Avenida 118 do Setor Aeroporto, em de Ponte Alta do Tocantins, foi beneficiada com a pavimentação asfáltica do seu setor, graças aos recursos trazidos por Ataídes. “Antigamente, aqui era só a poeira, a gente vivia limpando a casa e depois desse asfalto melhorou muito. A gente sofria demais aqui. Nós agradecemos muito ao senador Ataídes Oliveira por ter conseguido recursos para fazer esse asfalto”, concluiu.