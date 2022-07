Por Redação

Na oportunidade, Ataídes reforçou seu agradecimento pelo grande número de apoiadores que vem conseguindo angariar no município.

“Estar aqui em Araguaína, segunda maior cidade do Estado, com esse auditório lotado, só mostra como nossa pré-campanha está seguindo no caminho certo. Acredito que nosso projeto está cada dia mais forte e sólido”, assegurou.

Ataídes também contou aos presentes sobre sua trajetória de vida, mostrando como um menino pobre conseguiu se tornar um empresário de sucesso.

“A falta de oportunidade é o que reforça a desigualdade no nosso País. Precisamos acabar com a corrupção e fazer com mais pessoas consigam sair da pobreza, tenham emprego digno e principalmente uma boa alimentação diária. É para isso que eu estou na política, para ajudar as pessoas”, concluiu.