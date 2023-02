da redação

Confirmando o que foi anunciado pelo Portal Atitude, o site AF Notícias, publicou uma matéria informando que o convite partiu de vários membros da legenda, dentre eles o ex-governador Marcelo Miranda, atual presidente do partido no Tocantins, e também o ex-vereador Ferreirinha, de Araguaína, que confirmou a informação.

Ataídes é presidente do Grupo Araguaia e exerceu o mandato de senador de 2013 a 2019 e tem sido cotado para disputar a prefeitura de Gurupi nas eleição de 2024. No ano passado, ele assumiu a presidência do diretório do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e foi candidato a senador. Ele também já concorreu ao Governo do Estado.