Ataídes Oliveira comenta sobre sua participação na política durante inauguração do Pronto no Shopping Araguaia

Por Wesley Silas

O ex-senador Ataíde Oliveira (MDB) e presidente do Grupo Araguaia, administrador do Shopping Araguaia em Gurupi, comentou ao Portal Atitude sobre a primeira parceria que ele fez, como empresário, como o poder público com a instalação da nova unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão – PRONTO Shopping Araguaia. Na entrevista ele elogiou o “zelo” do Governador Wanderlei com a coisa pública e disse que “já está morando em Gurupi”. Em seguida ele comentou sobre o seu interesse político em Gurupi e no Estado. “O empresário, como um todo, não pode deixar a política alheia. Eu hoje sou empresário, sou político e assim sendo tenho que falar sobre política”, disse o empreendedor que em seguida disse que irá procurar os vereadores “para conversar sobre Gurupi”. Confira a entrevista: