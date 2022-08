Por Redação

Em um gesto de valorização aos mais 800 vereadores que apoiam a sua campanha, o candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros) anunciou nesta sexta-feira, 19, a substituição do seu segundo suplente pelo parlamentar do município de Araguaína, Ricardo Costa, conhecido popularmente como Ricardo JM.

Ataídes afirma que a decisão e escolha de Ricardo vem ao encontro com a política que ele está adotando desde o início da campanha.

“Estamos caminhando rumo ao Legislativo Federal com o apoio do Legislativo Municipal. Temos mais de 800 vereadores que estão nos ajudando a fazer com que nossa mensagem chegue na população dos 139 municípios do Estado. O Ricardo vem para a nossa campanha para agregar, já que além de vereador forte na região norte do Estado é um profissional competente da mídia e tem um trabalho consolodidado junto ao público evangélico”, afirmou.

Ricardo destacou que Ataídes demonstra mais uma vez seu respeito pelos vereadores e evangélicos aos lhes dar voz e vez. “É uma atitude que mostra que o senador valoriza também Araguaína, a região norte e o Bico do Papagaio. Eu fico muito feliz e honrado com o convite do senador. Hoje, além de ser um vereador, também pertenço a um segmento religioso da sociedade, que é o evangélico. Então, creio que boa parte deles, que é cristão conservador e nos acompanha há mais de quinze anos, vai seguir nesta eleição com Ataídes”, destacou.

Ricardo tem 40 anos, é casado, chegou em Palmas em 1994, e em 2017 mudou-se para Araguaína, onde reside atualmente. Possui formação em Gestão Pública, cursa Direito e é proprietário do site de segmento evangélico JM Notícias, um dos mais acessados do Tocantins, no qual atua como editor-chefe e jornalista há mais de 13 anos.