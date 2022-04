Por Redação

O ex-senador Ataídes Oliveira (PROS) confirmou nesta segunda-feira, 04 de abril, sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2022. “Me apresento a vocês como pré-candidato ao Senado Federal, com o objetivo firme de continuar combatendo essa maldita corrupção que tomou conta do nosso Estado, atraindo empresários para gerar emprego e renda para o nosso povo e trazendo recursos para os nossos municípios. Peço a Deus que nos abençoe nessa missão”, afirmou.

Durante seu mandato do Senado, Ataídes teve uma atuação de destaque. Combateu com firmeza a corrupção e foi o único político tocantinense a presidir três CPIs. “Minha história de vida é limpa. Já geramos mais de 60 mil empregos no Grupo Araguaia, fui senador da República e consegui trazer mais de meio bilhão de reais em benefícios para o nosso povo. Vocês tem meu compromisso de que vou trabalhar incansavelmente para melhorar a vida do tocantinense”, destacou.

Ataídes também comentou sobre o fato de ter declinado da intenção de concorrer ao Governo. “Meu sonho é governar o nosso Estado, mostrar que é possível administrar com honestidade e competência, mas percebemos que não é o melhor momento”, disse.

O pré-candidato ao Senado, reassumiu a presidência do PROS em março desde ano e conta com apoio da nacional do partido. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente nacional do PROS, Marcos Holanda, fez questão de reafirmar que Ataídes é o presidente estadual do partido. “Estou aqui para reafirmar e não ter a menor a dúvida de que o senador Ataídes é o presidente estadual do PROS do Tocantins”, disse.