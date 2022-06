por Redação

Após a recepção, os pré-candidatos seguirão para reunião no Shopping Araguaia, onde se encontrarão com militantes e admiradores do trabalho de Pablo Marçal, para debater o pleito eleitoral de 2022 e os anseios da população tocantinense.

A agenda de Pablo Marçal no Tocantins contempla todas as regiões do estado. Após Gurupi, na região sul, ele seguirá para Palmas, região central, às 12 horas, e Araguaína, região norte, às 14 horas. A intenção do pré-candidato é visitar até 200 cidades brasileiras desta forma.

Pablo Marçal

O goiano casado com Ana Carolina Marçal há mais de 13 anos, é pai de 4 filhos e escritor de mais de 25 livros. Jurista por formação, Marçal é cristão, filantropo, empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios e especialista em branding. Lançou oficialmente sua carreira política no dia 30 de março deste ano, em palestra realizada em Brasília para 5 mil pessoas.