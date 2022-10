Os eleitores do Tocantins escolheram neste domingo (2) os 24 deputados estaduais que vão assumir as cadeiras na Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos. O mais votado foi Leo Barbosa (Republicanos), com 32.885 dos votos. Em segundo ficou com a professora Janad Valcari (PL), votada por 31.587 eleitores.

O partido com mais representatividade na AL no próximo mandato passa a ser o partido do governador Wanderlei Barbosa, Republicanos, que elegeu sete deputados.

O PL elegeu quatro deputados, seguido pelo PSD com três e pelo União com dois parlamentares. Solidariedade, PC do B, Cidadania, PSDB, PSC, PV, PSB e PDT elegeram um candidato cada.

Dos 24 deputados que já estavam na Assembleia, 15 conseguiram a reeleição. O resultado representa uma renovação de 41,6% na AL.