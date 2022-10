“Nós viemos para hipotecar os apoios do tocantinense. Nós compreendemos a importância do agro, as políticas promovidas pelo senhor deram certo para alavancar a nossa economia”, disse Barbosa.

“Tocantins é um estado que tem vocação para o agronegócio e para o turismo. Com a nossa reeleição, Tocantins terá uma linha direta com o governo federal. Muitas outras pautas nos unem, a nossa formação religiosa, o nosso respeito à família, o nosso compromisso de um Brasil maior pelo livre mercado, pelo respeito a todos, pela nossa liberdade”, disse Bolsonaro.