da redação

Participaram do Arraiá a prefeita Josi Nunes, o ex-prefeito Dr Abdala, Deputado Estadual Eduardo Fortes , vereadores: Rodrigo Ferreira, Mateus Monteiro, Ronaldo Lira, César da Farmácia e Zezinho da Lafiche, presidentes de Bairros Dulce Milhomens e Edmilson, Ataides Salgado Diretor Regional do Naturatins, Wilderson Furtado, Diretor Regional do Ruraltins, Sinésio Braga, representante do Deputado Federal Alexandre Guimarães, além do Vereador de Cariri Ederson Soares.

O Arraiá teve apresentação dos alunos da Roda Viva, Comidas Tipicas, Som ao vivo, quadrilha junina entre amigos e decoração, momento de muita alegria e descontração.

Para o Deputado Eduardo do Dertins é uma satisfação imensa receber os amigos e juntos confraternizar as grandes conquistas, desses tantos serviços prestados pela Roda Viva que atualmente atende mais de 800 pessoas. Dra Leila Bonagura afirmou que as portas de sua residência estão sempre abertas para todos.