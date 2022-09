por Redação

A candidata ao Senado Professora Dorinha esteve em Araguaína na noite desta terça-feira, 20, e ao lado do governador Wanderlei Barbosa falou para uma multidão que ouviu de Dorinha o compromisso de continuar trabalhando muito pelo desenvolvimento de Araguaína e todo o Tocantins.

“Araguaína poderá contar comigo no Senado, trazendo recursos e trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Sou uma das deputadas que mais destinaram recursos para Araguaína. São quase R$ 110 milhões, que foram investidos na saúde, na educação, na infraestrutura e em tantas outras áreas. Trabalhei para trazer os quase R$ 60 milhões de emendas de bancada para pavimentação da cidade de Araguaína. E no Senado quero continuar ajudando Araguaína e todo o Tocantins”, afirmou Dorinha.

O governador Wanderlei reforçou seu apoio para Professora Dorinha e falou da necessidade de tê-la no Senado como uma grande representante do Estado e do povo do Tocantins.

“Quero que vocês elejam a Dorinha, que será uma senadora que com compromisso com o Tocantins. Dorinha será uma representante do povo no Senado e que vai trabalhar lado a lado com o Governo para fazer um Tocantins cada vez mais forte”, disse Wanderlei.