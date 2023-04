Share on Twitter

por Redação, via assessoria

Cumprindo agenda na região Sul, o deputado estadual Eduardo Fortes visitou no último sábado, 08, o município de Araguaçu para agradecer os votos e apoios recebidos e também verificar as demandas da cidade e região. O deputado também visitou o assentamento de Marilândia.

“Sigo agradecendo o apoio e a confiança. O nosso mandato está sempre a disposição dos municípios”, destacou o deputado que esteve acompanhado das lideranças Steffersom Camargo, Jurandir e do vereador Valmir.

O parlamentar também se reuniu com comerciantes da cidade e com o Major Dennys Dalla e integrantes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar do Tocantins