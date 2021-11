O PSDB escolheu o governador de São Paulo, João Doria, como candidato da legenda para disputar as eleições presidenciais de 2022. Foram computados 25.854 votos consolidados. João Doria teve 53,99% desses votos; Eduardo Leite, 44,66%; e Arthur Virgílio, 1,35%.

As prévias do partido ocorreram neste sábado (27) depois de terem sido suspensas no domingo passado (22) devido a falhas no aplicativo de votação e denúncias de compra de votos, desfiliação de prefeitos e vices e ameaças de judicialização — os episódios acumulados mostram a dificuldade de união e a rivalidade entre líderes tucanos do país.

Mesmo depois de finalizar as prévias neste sábado (27), com a escolha de um pré-candidato à Presidência da República, o PSDB pode continuar longe de conseguir emplacar um candidato viável para a disputa presidencial de 2022. Em um cenário de polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a chamada “terceira via” tem lançado nomes, e o PSDB está entre as legendas que buscam ocupar o espaço entre Lula e Bolsonaro.