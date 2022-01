por Wesley Silas

Com origens nos parlamentos estaduais e federais onde atuou como deputada estadual e federal, a prefeita Josi Nunes (PSL) iniciou o mandato com minoria na Câmara de Vereadores e em um curto espaço de tempo conseguiu apoio de 14 dos 15 vereadores da Casa de Leis. Com maturidade política e proativa em relação à Câmara de Vereadores, a prefeita Josi Nunes ouviu a Casa de Leis que indicou o nome do vereador André Caixeta (PSB) para assumir a liderança do Executivo durante 2022.

“Foi acordado desde o início do primeiro ano de governo a alternância do líder. O vereador Ivanilson Marinho foi primeiro a ser escolhido e agora, a pedido da prefeita, por consenso entre os vereadores eu assumi o cargo. Nesta mesma conversa que tivemos com a prefeita os 14 vereadores da base solicitaram para a prefeita rever alguns secretários com urgência e ela se comprometeu substituir alguns”, disse Caixeta. “Agradeço a prefeita pela confiança e tenho liberdade de buscar melhorias para resolver os problemas”, arrematou.

Escolha da Juliana Passarin como para Administração

Para Caixeta a escolha de Juliana Passarin como Secretária Municipal de Administração foi recebida com aprovação entre os seus pares.

“Não a conhecia, mas soube do perfil e da forma que ela trabalha. A Julina Passarin, além de ser formada em administração e Contabilidade ela é extremamente competente e esperamos que faça um bom trabalho. Ela tem um perfil rígido nas cobranças e nos resultados e isso foi levado em consideração”, disse.

Desafios

Com as chuvas além do esperado e com aumento de problemas na saúde pública como aumento da procura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e dos Unidades Básicas de Saúde em vista ao crescimento de casos da Influenza, dengue e Covid-19 e aumento de buracos nas ruas e avenidas, sem uma trégua no tempo, o vereador e líder da prefeita na Câmara defende uma parceria entre todos os entes para resolver problemas que não podem ser adiados.

“É preciso mudar algumas coisas e resolver os problemas de caráter de urgência. A prefeita determinou mais contratações de pessoas à saúde, mais equipes para operação tapa-buracos nas ruas, pois a Prefeitura tem material e no próximo dia 15 receberá material mais resistentes a água como Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para corrigir a pavimentação, mesmo a chuvas não dando uma trégua. Em 2021 a Prefeitura já conseguiu recursos para aplicar em 2022 sem ser medidas paliativas com materiais de qualidade e está preparando o microrevestimento onde for necessário, quando o tempo permitir”, disse o novo líder.