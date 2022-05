Share on Twitter

Candidato a vereador em Gurupi nas eleições de 2020, o sargento da Polícia Militar, Ferreirinha, anunciou ao Portal Atitude que estará apoiando a pré-candidatura de Eduardo Fortes para deputado estadual. No início da semana repercutiu nas redes sociais um vídeo onde o militar aparece ao lado do também pré-candidato Gutierres Torquato. No vídeo, o deputado chegou a declarar que estava recebendo o apoio da Associação dos Praças Miliares.

da redação

Apesar do vídeo, Ferreirinha destacou que estará apoiando a pré-candidatura de Fortes. “O vídeo foi do apoio da Associação ao atual deputado, no meu caso estarei apoiando o ex-vereador Eduardo Fortes”, declarou.