por Redação

O comando do Exército Brasileiro confirmou à senadora Kátia Abreu (PP-TO) nesta quinta-feira (07) que o 22º Batalhão de Infantaria, com sede em Palmas, terá um aumento de 17% no efetivo. Esse pedido havia sido feito pela parlamentar ao então comandante geral do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (hoje ministro da Defesa). O 22° Batalhão é responsável por 80% do território do Tocantins. “Tal aumento torna-se significativo haja vista que o Exército está reduzindo em 10% o efetivo militar total, devido a compromisso assumido quando da reestruturação da carreira militar”, diz a nota enviada pela Assessoria Parlamentar do Exército.

“Em 2021 visitei o 22° Batalhão e me comprometi em ajudar de todas as formas que estivessem ao meu alcance. Agora recebo essa ótima notícia do aumento do efetivo no nosso Tocantins. Continuarei trabalhando e auxiliando o Exército, principalmente, para que nossos militares tenham mais suporte no belíssimo trabalho social que têm feito com os jovens tocantinenses”, disse a senadora, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado.

Outra demanda que está sendo analisada pelo comando do Exército, também apresentada por Kátia Abreu, é o ingresso de mulheres no serviço militar através de alistamento não obrigatório. De acordo com a assessoria do Exército, a proposta está sendo apreciada e, em seguida, “será formulado o projeto-piloto e estudo de viabilização técnico-orçamentário”. Atualmente há um projeto neste sentido tramitando no Senado, sob relatoria da senadora. A proposta prevê que mulheres possam se alistar para até 30% das vagas.