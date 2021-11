por Redação

O relatório final da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle da Câmara de Taguatinga, acompanhou a relatoria do TCE e do Ministério Público de Contas pela rejeição das contas, com dois votos a favor: relator professor Edilson Rocha e presidente da Comissão, Fabíola de Oliveira, com voto contrário do vereador e membro da Comissão, Carlos José Freire (Baiano).

Seguindo o regimento interno da Casa de Leis, foi aguardado o prazo de 1 hora, para defesa do ex-prefeito, que não compareceu à sessão.

Retomado os trabalhos, o relatório foi colocado em discussão e votação. Votaram pela rejeição das contas, seguindo o parecer da Comissão, os vereadores Lucas Alves, Valdenor Melo (Todo Duro), Professor Edilson, Fabíola de Oliveira, Luiz Araújo de Jesus (Luizinho), José Alves Mendes Neto (Zé Dolinha) e Esmaélio Pereira. Foram contrários à rejeição das contas, os vereadores Cleanto Ribeiro, Paulo Roberto (Paulo Baré) e Carlos José Freire (Baiano).

A reprovação das contas deixa o ex-gestor inelegível para as próximas eleições, uma vez que se enquadra na Lei da “ficha limpa”.

Os mesmos balancetes foram também reprovados por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Tocantins, que manteve em, 18 de outubro, a rejeição do exercício financeiro de 2018 da Prefeitura de Taguatinga, a cargo de ex-gestor Miranda Taguatinga, que apresentou diversos pedidos de defesa, reprovados pelo TCE e Ministério Público de Contas.