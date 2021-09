Share on Twitter

por Wesley Silas

Em reunião com o deputado federal e Pré-candidato ao Governo do Tocantins, Osires Damaso (PSC/TO), o deputado estadual Nilton Franco foi convidado para sair candidato a deputado federal em composição com o PSC.

“Nilton Franco é um deputado sério e compromissado com o Tocantins. Tenho certeza de que é um nome certo para a Câmara Federal e fará um trabalho de excelência representando o povo tocantinense”, disse Damaso.

Segundo Damsso, Nilton Franco disse estar muito feliz e honrado com o convite e consultará sua base e lideranças sobre o assunto.

O deputado Nilton Franco (MDB) está entre os cinco deputados estaduais eleitos pelo MDB no Tocantins e, após a rejeição das coligações partidárias nas eleições proporcionais (deputados federais, estaduais e distritais e vereadores) proposta na emenda à Constituição da reforma eleitoral (PEC 28/2021), partidos como como o MDB corre o risco de ser esvaziado. Além de Nilton Franco o MDB tem em seus quadros de lideranças os deputados estaduais Elenil da Penha, Jair Farias, Jorge Frederico e Valdemar Júnior.