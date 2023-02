Por Wesley Silas

A indicação do vereador Ivanilson Marinho foi subscrita pelos vereadores André Caixeta, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Maciel, Débora Ribeiro, Marílis Fernandes e Colemar da Saborelle.

“Já tem alguns meses que os vereadores vêm cobrando eficiência na saúde de Gurupi, participando de reuniões com a prefeita Josi e reforçando as cobranças e o que escutamos é o conceito SUS. Acredito que todos os secretários têm por obrigação conhecer as normativas que disciplina o Sistema Único de Saúde (SUS), mas visitando, praticamente, todas as UBS a reclamação é a mesma, quando um serviço funciona, outros não”, disse Ivanilson em entrevista ao Portal Atitude ao se referir ao secretário que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde.

Após a pressão dos vereadores o Secretário de Governo publicou uma foto com a prefeita Josi Nunes no Ministério da Saúde ao lado de Sinvaldo, o qual é servidor efetivo.

Para alguns aliados da prefeita Josi Nunes, a não exoneração de Sinvaldo poderá ser uma linha “divisória na avaliação que quem são seus aliados ou não”.