Terminou agora há pouco, a reunião da Bancada Federal do Tocantins, em Brasília, e a deputada Federal Dulce Miranda assumirá a coordenação, a partir do dia 7 de junho, com a saída do deputado Osires Damaso que focará em sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins.

da redação

O nome de Dulce Miranda foi escolhido por aclamação pelos parlamentares que se fizeram presentes na reunião e respaldada pelos demais que não compareceram à mesma.