O presidente do Avante em Gurupi, Raimundo Feitosa e o ex-vereador Jonas Barros, que também é filiado ao partido afirmaram que irão deixar a agremiação após o anúncio da ida do ex-prefeito Laurez Moreira.

por Régis Caio

Ambos já foram secretários municipais de Laurez Moreira e agora fazem parte de outro grupo político. O presidente do Avante em Gurupi, Raimundo Feitosa, afirmou que ficou sabendo ontem da ida de Moreira. Ele chegou até ir ao evento na residência do ex-prefeito, porém disse que vai assinar a carta de desfiliação, pois atualmente está fazendo parte do grupo do vereador Ivanilson Marinho (Solidariedade) que é ligado a base da prefeita Josi Nunes e do Governador Carlesse.

Já o ex-vereador Jonas Barros relatou que também deixará o Avante. “Sou de grupo e hoje faço parte da base da prefeita Josi e o que ela decidir estarei acatando, mas no Avante não fico”. O secretário do partido em Gurupi, Antônio Carlos é outro que vai deixar o partido.