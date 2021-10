por Wesley Silas

A aprovação da fusão aconteceu no Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília (DF) e aós avaliação e aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do partido “União Brasil” que adotará o número 44, a expectativa da fusão é que se torne a maior legenda no país, pois o PSL tem 54 deputados federais e o DEM 28, totalizando a maior bancada com 82 parlamentares.

No Senado o novo partido se tornaria a quarta maior bancada, perdendo apenas para o MDB com 15 senadores, PSD e Podemos.

“O novo partido tem como presidente o deputado federal Luciano Bivar; como vice-presidente, Antônio de Rueda; e como secretário geral, Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM). No Tocantins, o presidente do novo partido é o Governador Mauro Carlesse”, informou a prefeita Josi Nunes em sua rede social.

Ela considerou ainda que: “Essa união é muito importante; é um partido que vem com forte expressão política, e na próxima eleição já estará alinhado em todos os estados para as disputas eleitorais”, arrematou a prefeita Josi Nunes.