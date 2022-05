A Associação informou ao Portal Atitude que dos 12 integrantes, todos apoiam Gutierres, exceto o sargento Ferreirinha, que vai apoiar a pré-candidatura de Fortes.

Da redação

Por meio de nota a Associação reafirma o compromisso de apoiar integralmente a pré-candidatura do Dep. Estadual Gutierres Torquato.

O Presidente da Associação SGT Douglas Mendes, passou ao Portal Atitude uma relação com os cargos de diretores da entidades que apoiam Gutierrez Torquato. “O Presidente da Associação SGT Douglas Mendes, após ouvir os demais integrantes da Diretoria ASPRA, informa aos leitores do jornal que reafirma nosso compromisso de apoiar integralmente a pré-candidatura do Dep. Estadual Gutierres Torquato por considerar ser ele o mais preparado e capacitado representante já demonstrado na Assembleia Legislativa e no apoio das causas legítimas dos nossos militares associados”.

Diretoria:

Presidente – Gutierrez,

Vice-Presidente – Eduardo,

Secretário – Gutierrez,

Tesoureiro – Gutierres,

Esporte – Gutierres,

Assim – Gutierres,

1° Suplente – Gutierres,

2° Suplente – Gutierres,

Confira a nota

Sobre a publicação da matéria em que o SGT Ferreirinha manifestou apoio ao pré-candidato a deputado estadual Eduardo Fortes, o Presidente da ASPRA GURUPI, 2° SGT PM Douglas Mendes, recebe a informação com muita tranquilidade e respeita a opinião de cada integrante da Diretoria bem como a opinião individual dos Associados.

O Presidente da Associação SGT Douglas Mendes, após ouvir os demais integrantes da Diretoria ASPRA, informa aos leitores do jornal que reafirma nosso compromisso de apoiar integralmente a pré-candidatura do Dep. Estadual Gutierres Torquato por considerar ser ele o mais preparado e capacitado representante já demonstrado na Assembleia Legislativa e no apoio das causas legítimas dos nossos militares associados. Defendendo junto com está Presidência os direitos dos militares associados e consequentemente os direitos da sociedade aquela para quem trabalhamos diuturnamente.