Após exposição de histórico duvidoso, IDEP Brasil retira registro para pesquisa em Gurupi

O Instituto IDEP Brasil retirou do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o registro feito nessa sexta-feira, 23, para aferir as intenções de votos para a corrida eleitoral da Prefeitura de Gurupi.

da redação

O fato ocorreu após a publicação na imprensa de fatos que colocaram em xeque a credibilidade do instituto e seus donos. O IDEP Brasil já foi acusado pelo Ministério Público de Goiás por ato de improbidade, em um processo de dispensa de licitação da Câmara Municipal de Novo Gama, no qual o órgão de controle apontou irregularidades e fraudes.

O instituto também é conhecido por práticas irregulares no Tocantins. Na eleição suplementar de 2018, o IDEP Brasil teve pesquisa suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por irregularidade nos questionários do levantamento, que prejudicaria o então candidato a governador do Tocantins, Mauro Carlesse.

De acordo com a decisão do juiz eleitoral Antiógenes Ferreira de Souzana, o motivo era que o questionário da pesquisa continha informação errada sobre a filiação partidária de Mauro Carlesse, que na época concorria pelo PHS, mas aparecia como sendo do Psol, o que poderia, naquele contexto, prejudicá-lo e, em contrapartida, favorecer seu opositor na época, Vicentinho Alves.

A pesquisa do IDEP Brasil para a Prefeitura de Gurupi estava registrada na Justiça Eleitoral com o número: TO-04333/2020. Os dados seriam divulgados no próximo dia 29 de outubro.