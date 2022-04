Share on Twitter

Antes do fechamento da janela partidária que ocorreu neste último final de semana, o ex-vereador de Gurupi, Wendel Gomides, mudou de partido.

Por Régis Caio

Wendel filiou ao Cidadania, presidido no estado pelo deputado Eduardo do Dertins. Há duas semana o ex-vereador filiou ao PSB e chegou a assumir a presidência do partido em Gurupi, antes ocupada por Gutierres Torquato, mas acabou mudando de decisão e deixou os quadros da agremiação partidária.

Pelo Cidadania, Wendel Gomides será um dos nomes do partido para concorrer ao cargo de deputado estadual ou federal.