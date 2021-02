Após críticas da senadora Katia Abreu ao ministro da saúde, Eduardo Pazuello, sobre o baixo índice do Tocantins no ranking na vacinação entre os demais Estados da federação, o governador Mauro Carlesse pediu em uma reunião virtual nesta sexta-feira, 11, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco; e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, união em prol da vacinação, solicitou apoio da união e informou que o Tocantins recebeu um total de 106.500 doses de imunizantes e já distribuiu 69.013 para as 139 Prefeituras do Estado, que são as responsáveis finais pela aplicação.

Por Redação

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, participou de uma reunião virtual nesta sexta-feira, 11, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco; e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A videoconferência contou com a presença de outros chefes de Estado, que tiveram a oportunidade de tratar assuntos ligados à vacinação contra a Covid-19, economia, auxílio emergencial e outras pautas ligadas à saúde e ao desenvolvimento social.

Em seu pronunciamento, o governador Carlesse solicitou união e apoio ao Ministério da Saúde para ampliar as campanhas de incentivo à vacinação.

“Estamos preocupados com a vacinação no Tocantins e sabemos que é um problema que atinge todo o Brasil. As pessoas precisam acreditar na vacina, porque só assim iremos atingir um patamar de controle dessa doença. O governo federal deve ser um parceiro no incentivo à imunização, precisamos de união e fazemos aqui um apelo para que o Ministério da Saúde reforce ainda mais esse recado para a nação brasileira”, destacou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em seu discurso de abertura da reunião com os governadores, destacou, entre outros assuntos, a parceria com os executivos estaduais. “Eu me coloco à disposição, como presidente do Senado, para todos os governadores, independente do partido e de linhas ideológicas. O respeito será igual. Tive uma rede de apoio para assumir a presidência do Senado, que vai de partidos de esquerda e direita. Então, me coloco à disposição de vocês, com uma forma muito próxima, para ouvi-los em relação aos projetos específicos de cada um”, pontuou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a Casa de Leis está acompanhando as questões da pandemia. “Estamos atentos a todos esses assuntos, inclusive aos auxílios e às reformas. Iremos construir junto com os governadores saídas para esses momentos de extrema dificuldade”, garantiu.

Tocantins recebeu mais de 100 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Tocantins já recebeu um total de 106.500 doses de imunizantes contra o novo Coronavírus. A última remessa da CoronaVac chegou ao Estado, na última segunda-feira, 8, enviada pelo Ministério da Saúde.

O medicamento, oriundo da última remessa, é destinado para a vacinação de mais 6% dos trabalhadores da saúde, 6% dos idosos de 80 a 89 anos e 100% dos idosos de 90 anos ou mais, conforme critérios do Ministério da Saúde e do Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

De acordo com a plataforma on-line Integra Saúde, o vacinômetro apontava que, das 106.500 doses que o Estado recebeu, 69.013 já foram distribuídas aos municípios tocantinenses, que são os responsáveis finais pela aplicação.