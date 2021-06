por Wesley Silas

Neste ano que antecede as eleições estaduais e presidenciais, a Covid-19 se tornou um campo fértil para críticas políticas e de gestão. Dentro desta seara, o ex-prefeito de Gurupi, na construção da sua candidatura ao governo do Tocantins, tem dirigido seu cutelo verborrágico diário ao Palácio do Araguaia.

Com 20 mil seguidores, o ex-prefeito de Gurupi tem usado seu Instagram para manifestar suas andanças e se posicionar com críticas ao governo por onde passa. Na última ele mostra dados do vacinômetro extraído de publicação do Jornal Anhanguera em que ele cobra responsabilidade do governo do Tocantins na aplicação de vacinas. “O Governo do Tocantins tem 250 mil doses da vacina contra Covid paradas, que não foram aplicadas anda”, escreveu.

O que diz o Secretário de Saúde:

Segundo o secretário de Saúde, Edgar Tollini, o Tocantins segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Explica que no período de 18 de janeiro a 25 de junho de 2021, a SES recebeu do Ministério da Saúde, 815.570 doses de imunizantes contra a Covid-19. Deste total, 383.300 foram da AstraZeneca; 344.800 da CoronaVac; 77.220 da Pfizer e 10.250 da Janssen.

“Até a presente data, a SES já entregou 714.516 doses aos 139 municípios tocantinenses e tem programado para esta quarta-feira, 30 de junho, a entrega de mais 78.455 doses, totalizando assim, 792.971 distribuídas”.

Conforme o secretário, as 250 mil doses reclamadas pelo ex-prefeito de Gurupi contabilizam as que estão no Centro de Armazenamento do Estado, somadas as que os 139 municípios receberam e ainda não aplicaram.

“A SES esclarece que ficarão em estoque, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), 22.599 doses, referentes a D2 e serão distribuídas aos municípios em tempo hábil e oportuno para a aplicação e fechamento do esquema vacinal”.

Pelos dados do Vacinômetro do Estado, cerca de 139.884 doses estão nos municípios, para aplicação e atendimento aos grupo prioritários, seguindo o intervalo vacinal preconizado para cada imunobiológico. Assim sendo, resta demonstrado que a estratégia de distribuição adotada pela Secretaria de Estado da Saúde não está comprometendo a disponibilidade de vacinas nos municípios.

“A SES lamenta que um ex-prefeito e ex-deputado desconheça o processo de imunização da população a qual representou por tantos anos, bem como o fato da responsabilidade da aplicação das vacinas caber aos municípios”, declarou o secretário.

Edgar Tollini colocou a SES à disposição do ex-prefeito Laurez para tirar as dúvidas, assim como aos órgãos de controle, Assembleia e veículos de imprensa.

“A SES se coloca à disposição do senhor Laurez, caso se interesse em conhecer o processo de armazenamento e a logística da CEADI, enfatizando que é necessário o prévio agendamento, visando não comprometer a organização do processo de trabalho. O convite é estendido aos órgãos de controle, veículos de imprensa, Assembleia Legislativa e outras instituições interessadas.