por Redação

Sempre em contato com a comunidade, visitando povoados, assentamentos e municípios da região da Sul, o deputado Eduardo Fortes cumpriu extensa agenda nesta quinta-feira e sexta-feira, 06 e 07 de julho.

A primeira parada foi em Alvorada, onde inaugurou mais uma nova horta comunitária na região Sul. A horta foi construída pelo deputado, em parceria com a Paróquia São Francisco de Assis, por meio do Padre Thiago Zanardi; e as lideranças Djalma Falcão e Ronny César. Durante a inauguração 1.500 quilos de legumes, frutas, verduras e hortaliças foram distribuídos gratuitamente e 500 famílias do município atendidas.

“Mais um compromisso cumprido e realizado” destacou Eduardo Fortes durante a inauguração que foi muito prestigiada pela comunidade, representantes de instituições e lideranças.

Em seguida, em Araguaçu, o parlamentar participou da abertura do rodeio. Na sexta, 07, visitou as obras de mais uma nova horta comunitária que está em construção na região Sul, no povoado de Baianopolis. 150 famílias do povoado e outras 400 de Araguaçu serão atendidas pela nova horta. No município o deputado conta com o apoio de importantes lideranças como Steffersom Camargo, Luquinhas, Jurandir e do vereador Valmir.

Sandolândia e Formoso

No município de Sandolândia Eduardo Fortes e equipe participou de reunião com a liderança locais Robson e Silvinha, recebeu as principais demandas da comunidade e participou de tradicional almoço.

Em Formoso, Eduardo Fortes se reuniu com o pastor Zezinho e lideranças. Também visitou o assentamento Boa Sorte juntamente com o presidente André.

A agenda foi encerrada no final da tarde de sexta na Capital da Amizade, com a entrega de hortifrútis, do projeto Horta comunitária, no setor Madri.

“Me dito realizado ao estar ao lado da comunidade, das pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos incentivam a trabalhar mais e mais”, finalizou ele.