Segundo o jornalista Cleber Toledo, do Portal CT, é dada como certa a filiação do empresário Oswaldo Stival ao PSB, comandado no Tocantins pelo ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha.

Da redação

Segundo o CT, Stival deixou o PSDB da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro, e se torna opção para o caso de o PSB decidir lançar candidatura própria e ainda fica à disposição de ocupar a vaga de vice, se houver composição com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), como se cogita.

O PSB se fortalece visando 2022, já fazem parte da sigla nomes como Amastha, Stival, o ex-juiz Marlon Reis e o técnico Vanderlei Luxemburgo.