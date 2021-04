Nesta última quinta-feira o deputado estadual Júnior Geo (PROS) esteve em Gurupi recebendo algumas demandas, visitando os vereadores Rodrigo Maciel, Zezinho da Lafiche e Leda Perini e buscando montar um novo grupo para compor o partido em Gurupi, após a saída da prefeita Josi Nunes, que filou ao PSL nesta semana.

Da redação

Segundo o deputado Júnior Geo, o PROS em Gurupi está sendo comandado agora pelo empresário e suplente de vereador Alex Rodrigues. Após a saída de Josi Nunes, principal liderança do partido em Gurupi e no estado, a sigla buscar trazer novos nomes e articular um grupo forte visando as eleições de 2022.

Geo afirmou que o partido ganhou muito com a chegada do ex-senador Ataides de Oliveira, pretenso pré-candidato ao governo do estado, no entanto busca mais nomes para fortalecer ainda mais a sigla, principalmente no sul do estado.

Na Câmara de Gurupi o deputado visitou o presidente Rodrigo Maciel (PSL) e o vereador e vice da Casa de Leis, Zezinho da Lafiche, ambos são cotados para concorrerem vagas na Assembleia Legislativa no ano que vem, uma vez que Gurupi não tem nenhum representante como deputado estadual. Os dois vereadores foram convidados por Júnior Geo para se filiarem ao PROS.