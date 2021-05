Share on Twitter

O evento ocorre neste feriado de sábado (01) com início no Parque Mutuca. Segundo a organização será feita uma carreata.

Por Régis Caio

O evento é organizado por apoiadores Pró-Bolsonaro e começa a concentração às 8h no Parque Mutuca. “Vamos ser pontuais, nosso Brasil depende de nós; teremos trio elétrico ; com locutor dando todas instruções; vamos permanecer em nossos veículos”, disse Úrsula Meyer, uma das organizadoras do evento

Programação divulgada pelo Movimento:

2.1 – Oração

2.2 – Hino Nacional

2..3 Agradecimentos e considerações.

2.4 Leitura da Ordem do dia (Todo o Brasil)

2.5 – Buzinaço de um minuto em apoio ao Presidente Bolsonaro e todas as pautas do Movimento;

2.6 – Deslocamento ao som de Eu te amo meu Brasil dos Incríveis;

2.7 – Buzinaço durante o percurso, Brasília tem que escutar nossas buzinas;

2.8 – Fogos e palavras de ordem em todo o percurso.

Recomendação:

8.1- USEM Máscaras;

8.2- LEVEM ÁLCOOL EM GEL;

8.3- LEVEM ÁGUA PARA BEBEREM NO PERCURSO;

8.4- VAMOS RESPEITAR TODAS AS LEIS E NORMAS PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID 19.