por Redação

A mobilização para a campanha Lula para Presidente começou no último final de semana na Capital. Segundo os apoiadores da campanha do ex-presidente no Tocantins, dezenas de pessoas foram às ruas em várias cidades do interior do Estado em apoio à eleição do presidenciável no próximo dia 30.

“Desde que iniciou oficialmente a campanha em prol de Lula para a presidência da República, várias ações foram planejadas para serem realizadas em todos os municípios tocantinenses, e em Palmas a mobilização foi intensa durante todo fim de semana”, informou.

Na opinião do professor Adão Francisco, “foi excepcional! Muito mais adesões e simpatias do que imaginávamos”, disse ele que é um dos componentes do Comitê de Campanha Lula Presidente. Ainda de acordo com o professor, “algumas pessoas parecem que estavam com receio de se exporem politicamente no primeiro turno, outras até mesmo com medo da violência bolsonarista. Agora resolveram encarar e nas ruas há mais manifestações favoráveis do que contrárias”, acrescentou Adão.

“Mesmo o Lula vencendo no 1º turno aqui no Tocantins, onde somou mais de 400 mil votos, com um percentual de 50,40% dos votos válidos, as mobilizações são necessárias para informar aos eleitores sobre a importância de redobrar os votos no candidato Lula, no 2º turno das eleições, pela defesa da Democracia do Brasil”, avaliou.

ATIVIDADES DA SEMANA:

Segunda feira ( 10/10):

Caminhada porta a porta no setor Lago Sul das 17h às 20h – concentração na Avenida Goiás, Q.I. 11.

Terça-feira, 11/10:

• Restaurante comunitário 11h às 12h30

• Estação Apinajé 6h30 às 8h00

• Lulaço na feira da 304 Sul às 18 h – bandeiraço e adesivaço

Quarta-feira, 12/10:

Programação voltada às Crianças

Roda de Capoeira – capoeiristas com Lula, às 19h00, na Praça dos Povos Indígenas (atividades conjuntas)

Quinta-feira, 13/10:

• Restaurante comunitário 11h às 12h30

• Estação Apinajé 6h30 às 8h00 hs

• Quinta com LULA – bandeiraço e adesivaço – Praça dos Girassóis, em frente o Hotel Rio Sono

Sexta-feira (14/10):

feira da 304 Sul às 18h – bandeiraço com som

Domingo, 16/10:

• feira do Bosque 17h

• feira da 307 norte, 08 h – bandeiraço com som