por Wesley Silas

Se todos os 15 vereadores de Gurupi usarem a cota de R$ 1.500 por mês para gasolina, no final do ano o gasto, com apenas veículos dos vereadores, sem levar em conta os demais da Casa de Leis, somará R$ 270 mil, e daria para rodar 540 mil quilômetros, correspondendo a quase 130 viagens por ano do Oiapoque (município do extremo norte do País) até Chuí (extremo sul) com 4.174 km de distância.

Conforme foi apurado pelo Portal Atitude apenas as vereadores Marilis Fernandes (PP) e a novada Leda Perine (Patriota) não aceitaram o veículo. Esta legislatura é composta por 08 novos eleitos e 07 vereadores reeleitos que tomaram posse em janeiro e atendendo a lei orgânica entraram em recesso no primeiro mês de trabalho pelo período de 06 de janeiro até o dia 31 de janeiro.

Segundo Leda Perine ela optou por não usar o veículo porque pode ser substituído por um veículo próprio.

“O uso não é ilegal, o colega de câmara que usar dentro dos parâmetros estabelecidos não estará cometendo nenhum crime”, disse.

Leda sugeriu ainda que a Casa de Leis poderia reduzir o número de veículos para uso somente em situação de emergência.

“Ninguém é Obrigado a pensar como eu, mas na minha opinião a câmara poderia ter uma garagem central com um número reduzido de veículos (reduzido em relação aos 15 que seriam disponibilizados) e com motoristas responsáveis por cada veículo, e o uso seria agendado. Aos fins de semana esses veículos ficariam na garagem central e o uso em caso de emergência poderia ser autorizado pelo presidente ou vice, com devidas explicações”.

Em seguida ela considerou: “O uso do veículo é totalmente ligado às atribuições do vereador fora do gabinete, ou seja fiscalização externa, e creio eu que poderia ser feito com agendamento”.