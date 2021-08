Durante conversa com vereadores de Gurupi, o senador Eduardo Gomes (MDB) falou sobre a implantação de um Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro que atenderia toda região sul do estado com base no município gurupiense.

por Régis Caio

O Batalhão abrangeria toda região sul e sudeste do estado e o senador afirmou que está buscando apoio no governo federal para a implantação em Gurupi. O senador afirmou ainda que estará atrás de recursos para a construção de uma praça na região oeste da cidade.