por Redação

Com a passagem da gestão para a Unirg, o hospital passaria a ser universitário o que abre a possibilidade de receber ao menos 25% a mais de recursos federais via ministérios da Saúde e da Educação. Ao mesmo tempo, a universidade seguiria formando profissionais da área da saúde, criando um círculo virtuoso. “A experiência mostra que os hospitais geridos por universidades têm melhores resultados. Nossa proposta fortalece a comunidade acadêmica, fortalece o hospital regional e cria melhores condições de se atender a população”, destacou Dimas.

A reunião contou com a participação do presidente da Apub, Antônio Neto, com o presidente do Sindicato dos Servidores da Unirg, Walter Coelho Almeida, com o dirigente da Unirg Plínio Sabino, e outras pessoas da comunidade acadêmica.

A proposta de Dimas foi bem recebida pelos diretores e servidores da Unirg, que concordam com a iniciativa.

Os professores manifestaram sua preocupação com a situação da Unirg e pediram apoio do governo estadual para fortalecer a instituição. Eles lembraram, inclusive, que as cidades de Colinas e Guaraí fecharam suas faculdades municipais, algo que não pode ocorrer em Gurupi.

Além da gestão do hospital, Dimas propõe que o Estado possa fortalecer a Unirg com compras de bolsa de estudos e programas de crédito educativo.

Hospital regional é sonho antigo e se arrasta há quase uma década

Com obras lançadas pelo governo do Estado ainda em 2013, o novo Hospital Regional de Gurupi já passou por cinco governadores sem ter sido entregue à população. Para Dimas, a conclusão dessa obra e a transformação do estabelecimento de saúde em universitário será uma prioridade. “O hospital regional ele serve todo o Sul do Estado e, inclusive, fortalece Gurupi na disputa econômica com as cidades do Norte de Goiás. Onde há serviços públicos de qualidade, a iniciativa privada vem junto para fazer os investimentos que gerem emprego e renda”, detalhou o pré-candidato.

Enquanto não é concluído, o atual hospital regional de Gurupi segue sobrecarregado e sem condições de atender toda a demanda. “Mudar essa realidade, ter planejamento, fazer com que o Estado tenha uma visão de futuro com resultados concretos para a população é nosso objetivo”, destacou Dimas.

Segunda etapa

Com a conclusão desta etapa, o governo deverá anunciar a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.