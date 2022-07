O defensor público Kita Maciel lançou-se oficialmente como pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, em Gurupi, nesta terça-feira (19). O ato político aconteceu no Rosemberg Eventos, no centro da cidade, e teve a presença do pré-candidato a governador Ronaldo Dimas (PL) e do presidente estadual do Podemos, deputado federal Tiago Dimas e do vice-prefeito Gleydson Nato.

Via Ascom

Durante seu discurso, o defensor público falou da importância de Gurupi ter representatividade no Congresso Nacional e chegou a criticar a postura do presidente da Câmara de Gurupi, Rodrigo Maciel, que também é pré-candidato a deputado federal e que na semana passada, segundo Kita, obrigou e ligou para servidores da casa a prestigiarem seu evento.

“Política se faz primeiramente com grupo, com amigos e simpatizantes e depois vamos apresentando nosso projeto. Agradeço a cada amigo que veio de coração para o lançamento da minha pré-candidatura, vocês vieram porque tem simpatia comigo e política se faz com humildade e não com pressão, como foi feita na semana passada em que o presidente da Câmara pressionou os servidores para irem ao seu evento”, disse Kita.