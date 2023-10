Ao lado do seu pai Laurez e do deputado Eduardo Fortes, Juarez Moreira organiza evento especial para mais de mil crianças em Gurupi

Por Redação

No último Dia das Crianças, Juarez Moreira reuniu mais de mil crianças em um evento especial realizado no Setor Parque Residencial São José de Gurupi. A comemoração, que contou com a presença do seu pai, o Vice-Governador do Estado do Tocantins, Laurez Moreira, e do deputado Eduardo Fortes, foi um dia repleto de diversão e alegria para os pequenos.

Juarez Moreira expressou sua gratidão a todos os voluntários que se uniram para tornar esse dia possível, destacando o poder da comunidade em criar momentos especiais para as crianças. Em suas palavras, ele afirmou: “Quando todos contribuem um pouco e se dedicam, podemos fazer a diferença na vida das crianças. ”

O local estava repleto de atividades e delícias, com a distribuição de brinquedos, pipoca, algodão doce e cachorro-quente, além de pula-pula, a presença de um palhaço e diversas brincadeiras que arrancaram sorrisos e risadas das crianças.

Para tornar o dia ainda mais emocionante, o evento teve a colaboração do Corpo de Bombeiros, como destaque final, um banho direto do caminhão dos bombeiros. O sorriso e a alegria das crianças foram a verdadeira recompensa para todos os envolvidos.



Esta celebração mostrou como a comunidade pode se unir para criar momentos especiais e inesquecíveis para as crianças, tornando o Dia das Crianças uma data ainda mais especial no Setor Parque Residencial São José de Gurupi.