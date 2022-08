Por Redação

A pré-candidata ao Senado Professora Dorinha (UB) ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do pré-candidato a vice-governador Laurez Moreira (PDT), foram recebidos por uma multidão de pessoas na noite desta terça-feira, 02, em Araguaína, no evento que marcou o lançamento da pré-candidatura a deputada federal de Dra. Ângela (UB) e do pré-candidato a deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos).

“O Tocantins precisa passar por uma grande mudança, que já começou com o governador Wanderlei e precisa seguir mudando no Senado. Em pouco tempo, o governador Wanderlei tem feito muito, colocando o estado para andar realizando obras importantes para o nosso povo. O Senado também precisa de mudança segura, de estar mais perto das pessoas e fazer mais por nosso povo. É esse compromisso que firmo com todos os tocantinenses”, afirmou Dorinha.

Durante seu discurso, Dorinha elogiou o trabalho realizado por Dra Ângela pela população e disse que ela está preparada para representar bem o Tocantins na Câmara dos Deputados. Dorinha também ressaltou o trabalho feito pelo deputado estadual Jorge Frederico, que tem um olhar sempre muito cuidadoso com as demandas da população.

Durante a festa em Araguaína, Dorinha lembrou que durante seu trabalho na Câmara dos Deputados, destinou quase R$ 110 milhões para serem investidos em obras em diversos setores da cidade. “Tenho orgulho desse trabalho e reforço aqui meu compromisso de continuar trabalhando ainda mais para melhorar a vida do araguainense”, reforçou Dorinha.

Título de cidadão

Ainda na tarde de ontem, 02, Professora Dorinha participou também de cerimônia na Câmara de Vereadores de Araguaína de entrega do título de cidadão araguainense concedido ao governador Wanderlei Barbosa. A homenagem foi concedida por meio do Decreto Legislativo 15/2022 de autoria da vereadora Paula Zerbini e aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares.

Dorinha destacou que a homenagem ao governador Wanderlei é muito merecida e destacou o trabalho que ele vem fazendo pelo bem do Estado e de todos os tocantinenses.

O governador agradeceu a honraria. “Agradeço imensamente esta homenagem concedida pela vereadora Paula Zerbini (PTB) e reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando em parceria com o município de Araguaína para o desenvolvimento da nossa querida cidade”, finalizou.