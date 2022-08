Share on Twitter

por Redação

Com raízes em trabalhos de assistência social como o projeto Hortas Comunitárias e Sopão Solidário que rompeu das divisas de Gurupi, o nome do veterinário, empresário e ex-vereador de Gurupi, Eduardo Fortes, tem crescido na região sul e sudeste do Tocantins e caído na graça de muitos eleitores.

“Foi um dia de muita felicidade para mim vendo tantas pessoas abraçando nossas propostas e confiando nesse projeto. Estou pronto para esse desafio de representa nossa Gurupi, região e nosso povo na Assembleia Legislativa e, podem ter certeza que serei o deputado mais atuante em defesa a ascensão social à comunidade carente do nosso Tocantins. Para isso implantamos projetos voltados à segurança alimentar e iremos trabalhar para diminuir as desigualdades sociais por meio da qualificação profissional e educacional para elevar capacidade técnica-científica”, disse Eduardo Fortes.

O candidato ao Governo do Tocantins Irajá (PSD), citou o seu empenho na luta pelo Estado e afirmou que o crescimento será uma constante na campanha de Eduardo Fortes.

Eduardo, ao longo dos anos vem recebendo destaque nas suas ações. Trabalhando com esportes nos bairros e defensor das garantias do povo, ganha apoio da população para representar o sul e o sudeste na Assembleia Legislativa do Tocantins.