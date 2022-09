Share on Twitter

da redação

“Que alegria o que nós realizamos esta noite aqui na nossa cidade. Foi sem dúvida um dos momentos mais importantes da minha caminhada. Relembrar de todo o começo, de tudo que alcançamos e de tudo que nós trouxemos para a vida das pessoas através do nosso trabalho é gratificante. Deixo aqui o meu agradecimento especial a todos que compareceram no lançamento da minha campanha, vocês com certeza são parte da história que vai continuar transformando o nosso Estado”, destacou Tiago.