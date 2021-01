O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigue, foi apresentado pelo ex-prefeito Ronaldo Dimas aos executivos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, financiador do Projeto Águas de Araguaína

por Redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, se reuniu nessa terça-feira, 26, com executivos do Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF na sede da instituição internacional em Brasília. Wagner foi apresentado pelo ex-prefeito Ronaldo Dimas para prestação de contas das obras já em andamento e a possibilidade de novas parcerias.

“Fizemos uma prestação de contas de tudo que vem sendo executado e dos benefícios que esse contrato com a CAF e as obras que estão sendo executadas estão trazendo para a cidade”, informou Wagner.

O prefeito ainda explicou que foi discutida a possibilidade de novos financiamentos. “Discutimos ainda parcerias futuras para dar continuidade ao trabalho, com a possibilidade de novos financiamentos após concluído esse”.

Participaram da reunião o representante do escritório da CAF no Brasil, Jaime Holguín; o executivo sênior do Setor Público, José Rafael Neto; e ainda o executivo de operação da CAF para o Projeto Saneamento Integrado de Araguaína, Diego Vetori.

Desafios

O ex-prefeito Ronaldo Dimas afirmou que a apresentação do prefeito e a prestação de contas fazem parte dos trâmites importantes da transição de gestão. “Este é o mais importante projeto para o crescimento sustentável de Araguaína. Financiado pela CAF, ele integra ações e obras ambientais, saneamento, macro e microdrenagem e mobilidade urbana. Sua conclusão é um excelente desafio para Wagner e equipe”.

Consultoria

O secretário de Captação e Gestão de Recursos, Renato de Assunção, que esteve na reunião na CAF, citou a possibilidade de consultoria técnica do banco para elaboração de projetos na cidade. “A CAF confirmou a possibilidade de consultorias para auxiliar o Município nas dificuldades de planejamento e elaboração de projetos”.

Projeto Águas de Araguaína

As obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína foram iniciadas em julho de 2020, com a implantação do primeiro trecho da avenida, que ficará entre a avenida Cônego João Lima, no Centro, e o Parque Cimba, beneficiando diretamente os bairros Neblina, Jardim Goiás, Brasil e Cimba.

Após a Avenida Castelo Branco, a 2ª etapa fará a interligação com a Rua Dois de Julho e Avenida Amazonas, no Setor Araguaína Sul, tendo aproximadamente 2,6 km, seguindo por mais 5,2 km até a Avenida Palmas, no Setor Costa Esmeralda.

Somando os dois trechos, a via terá 9 quilômetros de extensão, que cruzará diretamente 14 bairros para desafogar o trânsito entre o Centro e os bairros, conectando o final da Avenida Marginal Neblina até a BR-153.